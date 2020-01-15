Саратов, , 16:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин окончательно отказался от возможности остаться президентом, заявил секретарь Союза журналистов России, депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин, комментируя ИА REGNUM Послание президента РФ Федеральному собранию.

Он считает главным нововведением во внутриполитической части послания президента совершенствование системы государственного устройства. Прежде всего — изменения в Конституцию, которые предложил президент. Это запрет госслужащим иметь иностранное гражданство, для президента еще и ограничение — проживание в России не менее 25 лет.

«Соглашаясь с тем, что из Конституции нужно убрать слово «подряд» при двух президентских сроках, Путин окончательно отказывается от возможности оставаться президентом после окончания текущего срока. Возникает вопрос: кем он себя видит после президентства? Ведь уходить из власти он явно не намерен. Здесь следует внимательно проанализировать два других предложения президента. Первое — закрепить в Конституции статус и роль Госсовета. Второе — наделение премьера функцией формирования правительства и усиление роли в этом процессе Госдумы. Если полномочия Госсовета будут расширены, то можно будет говорить о структуре, чем-то схожей с китайским Госсоветом. В этом случае тот человек, который его возглавит, а это может быть не президент (но отставной президент), может иметь большое влияние на решения и деятельность власти. Если премьер-министр после будущих поправок будет больше зависим от Госдумы и менее от президента, то Путин может рассматривать для себя это место. Его он уже занимал», — сказал Рогожин.

По его мнению, в предложениях Путина по поправкам в Конституцию нет того, чего ожидали патриоты-государственники — это внесение государственной идеологии.

«Россия по факту является идеологическим государством. Таковым она была всегда, начиная с миссии «Москва — третий Рим». Идеологическая концепция поменялась после революции и после распада Советского Союза, но столбовое понятие «Третий Рим» всегда оставалось. В современную эпоху, исходя из роли, миссии и положения России в мире, настала необходимость вновь вернуть в Конституцию «государственную идеологию». Но для государственников, думаю, отрадно было слышать от президента о другом ключевом принципе суверенитета — это признание верховенства Конституции и привязанного к ней российского законодательства над международным правом. Это очень важный и необходимый принцип в той ситуации, когда Россия восстанавливается как супердержава при колоссальном давлении и противодействии внешних сил, в том числе через международное право, которое трактуют международные суды, которые в свою очередь ангажированы, так скажем, «мировым правительством», — сказал эксперт.