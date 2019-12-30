Москва, , 13:54 — REGNUM Жители России смогут увидеть самые интересные моменты работы Владимира Путина за последние 20 лет на посту президента России и в должности председателя правительства страны. Альбом архивных фотографий и видеоматериалов подготовило интернет-подразделение администрации главы государства к юбилею Путина у власти. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что в материалы вошли как старые, но уже забытые снимки, так и те, которые ранее не публиковались.

«Это не хроника и не летопись, там нет полноты истории, это наиболее яркие, интересные фотографии и видео-записи прошлых лет», — пояснил Песков.

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Он добавил, что доступ к материалам, начиная с 31 декабря 1999 года, будет открыт сегодня, 30 декабря, в 18:00 откроется на сайте Кремля в разделе «Путин. 20 лет». Песков добавил, что пока фото и видеозаписи доступны по 2004 год включительно. Материалы за другие годы будут добавляться в течение нескольких недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители России назвали президента РФ Владимира Путина политиком 2019 года. Так считают 46% респондентов, принявших участие в опросе ВЦИОМ.

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