Москва, , 11:05 — REGNUM Российские и китайские ученые намерены вместе разрабатывать меры по защите ледников, об этом 11 ноября ТАСС рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, Россия способна внести существенный вклад, прежде всего в интеллектуальном плане, при формулировке задач, подходов к их решению и постановке конкретных экспериментов.

Он также выразил уверенность в том, что Россия здесь должна быть на первых ролях. Глава РАН напомнил, что потепление может привести к катастрофическим последствиям, в том числе к таянию ледников в высокогорных районах Центральной Азии, питающих реки, в бассейнах которых проживает до 3,5 млрд человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенного Фондом «Общественное мнение», подавляющее большинство жителей России (84%) слышали о глобальном потеплении. Понятия об этом не имеют 14%. 69% опрошенных заявили, что в последние годы на Земле уже происходит глобальное потепление. Обратного мнения придерживаются 19%.

Ранее ученые пришли к выводу, что интенсивность таяния ледового «панциря» Гренландии достигла максимального значения за предшествующие 350 лет. Ледники Гренландии начали таять еще в XIX веке, с приходом индустриальной эпохи, однако в последние годы скорость таяния необычайно возросла.

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