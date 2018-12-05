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Учёные заявили о намерении провести эксперимент по охлаждению Земли

Наука

В стратосферу хотят распылить аэрозоли

Вашингтон, 5 декабря 2018, 13:57 — REGNUM  Учёные из США заявили о намерении провести эксперимент по охлаждению Земли. Об этом сообщает CNN.

Эксперимент будет заключаться в том, что в стратосферу на высоту в 20 километров будет выведен воздушный шар с аэрозольным баллоном карбоната кальция. Он будет рассеивать соединения, а затем анализировать изменения.

С помощью такого эксперимента учёные хотят понять, могут ли частицы, отражающие солнечные лучи, повлиять на охлаждение поверхности планеты.

Отмечается, что эксперимент пройдет в 2019 году. На него будет потрачено около $3 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что распыление аэрозолей в стратосфере Земли для борьбы с глобальным потеплением может привести к непредвиденным последствиям, в частности, к потеплению Мирового океана.

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Глобальное потепление
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