Учёные заявили о намерении провести эксперимент по охлаждению Земли

Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Учёные из США заявили о намерении провести эксперимент по охлаждению Земли. Об этом сообщает CNN.

Эксперимент будет заключаться в том, что в стратосферу на высоту в 20 километров будет выведен воздушный шар с аэрозольным баллоном карбоната кальция. Он будет рассеивать соединения, а затем анализировать изменения.

С помощью такого эксперимента учёные хотят понять, могут ли частицы, отражающие солнечные лучи, повлиять на охлаждение поверхности планеты.

Отмечается, что эксперимент пройдет в 2019 году. На него будет потрачено около $3 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что распыление аэрозолей в стратосфере Земли для борьбы с глобальным потеплением может привести к непредвиденным последствиям, в частности, к потеплению Мирового океана.

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