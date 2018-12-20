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Эксперты: за последние 40 лет осень в китайском Тибете стала суше и теплее

Наука

Средние температуры на Тибете в период с сентября по ноябрь выросли на 0,38 градуса в десятилетие с 1981 по 2018 год

Лхаса, Китай, 20 декабря 2018, 07:37 — REGNUM  В Тибетском автономном районе в Китае наблюдаются самые теплые осени с 1981 года, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Средние температуры на Тибете в период с сентября по ноябрь выросли на 0,38 градуса в десятилетие с 1981 по 2018 год, говорится в Климатическом коммюнике, выпущенном местным метеоцентром.

«Даже на фоне глобального потепления температуры на Тибете выросли значительно. Более высокие температуры привели к уменьшению площади ледников, переполнению озер и оттаиванию промёрзшей земли», — заявил директор метеоцентра Ду Цзюнь.

По словам Ду, всё вышеперечисленное повышает риск экстремальных погодных явлений, что может серьезно повлиять на и без того хрупкую экосистему региона. Статистика также показала, что погода стала суше осенью за прошедшие 38 лет, поскольку среднегодовое количество осадков снижалось в среднем на 2,7 мм в десятилетие.

Отметим, что китайский Тибет расположен на Тибетском плато, где располагаются истоки десятков крупнейших рек Азии. Плато также является важным регионом мониторинга климатических изменений, поскольку здесь сосредоточены множественные ледники.

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Погодные аномалии
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