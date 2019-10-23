Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Россия готова обсуждать предоставление места в корабле «Союз», если Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обратится с соответствующей просьбой. Об этом 23 октября заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По его словам, пока были резервные места и возможность их продавать, Роскомос их продавал, в настоящее время резервных мест нет.

«Но если (у NASA) будет какое-то чрезвычайное состояние, конечно, будем думать, как переделывать программу», — сказал он на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

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Он добавил, что Соединенные Штаты надеются, что новые американские пилотируемые корабли полетят в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, космическое управление США в 2011 году отказалось от собственной космической программы и прекратило запуски ракет Space Shuttle. С этого времени американские астронавты доставляются на МКС на российских ракетах. Компании Boeing и Space X ведут разработки своих пилотируемых космических кораблей, но заявленные ими сроки окончательной готовности проектов откладываются.

В начале октября в центре подготовки космонавтов рассказали о предложении NASA приобрести дополнительные места на «Союзах» для своих астронавтов. Вместе с тем в Роскосмосе сообщили, что в 2020 году планируется только два запуска «Союза», а не три.

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