Москва, , 09:32 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) начало переговоры с Роскосмосом о приобретении дополнительных мест на космических кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС. Об этом рассказал первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, передают 2 октября РИА Новости.

Сообщается, что данное решение было принято из-за отставания американской программы по разработке новых космических аппаратов, способных доставлять людей на МКС. NASA планирует закупить места на старты, которые пройдут после весны 2020 года.

Как передавало ИА REGNUM, директор NASA Джим Брайденстайн ранее заявил, что программа компании SpaceX по разработке космического корабля Crew Dragon отстает от графика «на годы». Он потребовал от Илона Маска больше энтузиазма в данном направлении.

Напомним, что США с 2011 года, после отказа от использования кораблей Space Shuttle доставляют своих астронавтов только на российских ракетах.