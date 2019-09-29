Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Директор NASA Джим Брайденстайн считает, что SpaceX следует поторопиться с осуществлением ранее заявленных планов. Это заявление глава космического агентства сделал в своём Twitter.

Брайденстайн заявил, что программа коммерческих пилотируемых полетов «на годы отстает от графика».

Глава NASA написал, что агентство желает увидеть «не меньший энтузиазм, сосредоточенный на вложениях американского налогоплательщика», имея в виду публикацию Илоном Маском изображений завершения сборки на стартовой площадке ракеты Starship. Этот многоразовый корабль в перспективе будет самым большим и мощным космическим аппаратом в мире. SpaceX разрабатывает его в рамках программы Big Falcon Rocket. Starship предназначен стать второй ступенью этого суперкомплекса.

Однако NASA требует от Маска довести до практической реализации проект корабля Crew Dragon, который пока не дошёл до стадии испытаний с экипажем на борту, хотя они были намечены на сентябрь 2019 года. Его прототип, беспилотный корабль Dragon, уже неоднократно выполнял рейсы к МКС и возвращался обратно на Землю. Однако после инцидента с апрельским взрывом системы аварийного спасения Crew Dragon во время тестов пилотируемый полёт был отложен.

После отказа от шаттлов NASA отправляет своих астронавтов в космос на российских ракетах. Но космическое агентство США стремится отойти от этой практики с помощью программы Commercial Crew Development, которая предполагает работу с частными компаниями. В рамках программы и создаётся Crew Dragon от SpaceX. Одновременно разработкой пилотируемого корабля занимается компания Boeing c перспективным космическим кораблем CST-100, концептуально близким к Crew Dragon Маска. Boeing пока тоже не провёл испытания своего корабля, его запуск также постоянно откладывается.

Кроме того, NASA заключило контракт с компанией Lockheed Martin на строительство до 12 кораблей Orion, предназначенных для освоения Луны и Марса.