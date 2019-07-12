Москва, , 10:42 — REGNUM

В России с 2020 года начнут производить первую отечественную вакцину от полиомиелита для взрослых, передаёт «Медвестник».

Производство инактивированной вакцины против полиомиелита на штаммах Сэбина запустят в Кировской области на базе биотехнологического кластера.

Инвестиции в проект по организации полного цикла промышленного производства субстанции препарата предприятием «Инвак» составят более 3 млрд руб.

Отмечается, что производственные мощности позволят полностью удовлетворить потребности в вакцине от полиомиелита в России и в других странах. К 2025 году на экспорт планируется отправлять более 20 млн доз.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области израсходована вся инактивированная вакцина (вводится в организм через шприц) против полиомиелита на 2018 год. При этом живая вакцина имеется в достаточном количестве.

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