Полиомиелитные войны: острота снизилась, проблемы остались

Новосибирск, , 07:20 — REGNUM Проблема с нехваткой инактивированной вакцины против полиомиелита в Новосибирской области должна была решиться ещё в прошлом году, считает председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Но этого почему-то не произошло, подчеркнул он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя сообщение министерства здравоохранения региона об очередных перебоях с лекарственными препаратами.

Напомним, в новосибирском Минздраве сообщили, что в регионе израсходована вся инактивированная вакцина (вводится в организм через шприц) против полиомиелита на 2018 год, в наличие пока есть живая вакцина. Когда будут поставки препарата, власти области не знают и ссылаются на федеральное министерство, которое занимается «приобретением подобных препаратов».

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«Судя по имеющейся у нас информации, производство инактивированной вакцины в России всё-таки начали. А потому острота проблемы снизилась. Однако остаются проблемы с логистикой и видимо с объёмами производства. А потому мы по-прежнему фиксируем возникающий в ряде регионов дефицит. Со своей стороны, мы запросили в министерстве здравоохранения России информацию о сегодняшней ситуации с обеспечечнием регионов вакциной. Надеюсь, что на следующей неделе получим ответ», — отметил ИА REGNUM Ростислав Антонов.

Отметим, что в начале декабря 2017 года в министерстве здравоохранения РФ на запрос общественника отвечали, что в связи с глобальным дефицитом инактивированной вакцины против полиомиелита в мире, Минздрав страны организовал процедуры закупок и поставок в субъекты РФ максимально возможного объёма препарата, а также предпринял дополнительные меры по закупке комбинированной вакцины, содержащей компоненты инактивированной вакцины.

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