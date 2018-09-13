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Новосибирский Минздрав: вакцина от полиомиелита ожидается в ближайшее время

Общество

Ранее сообщалось, что в регионе израсходована вся инактивированная вакцина

Новосибирский Минздрав: вакцина от полиомиелита ожидается в ближайшее время
whitesession
Вакцина

Новосибирск, 13 сентября 2018, 12:25 — REGNUM  Дефицит вакцины от полиомиелита в Новосибирской области носит временный характер, сообщил ИА REGNUM в правительстве региона, подчеркнув, что областной Минздрав держит ситуацию на контроле и уже направил соответствующие заявки на федеральный уровень. В свою очередь, Минздрав РФ проинформировал поставщика вакцины о необходимости срочных поставок в Новосибирскую область.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, на 2018 год регионом было заявлено 85 тысяч доз инактивированной полиомиелитной вакцины, поставка была осуществлена в феврале в объёме 20 тысяч доз, что составило 23,5% от заявки. Из-за перехода на данную вакцину во всем мире в рамках реализации Глобального плана Всемирной организации здравоохранения по искоренению полиомиелита, в нашей стране был отмечен её дефицит.

«Поставка инактивированной полиомиелитной вакцины на территорию Новосибирской области ожидается в ближайшее время. По информации Министерства здравоохранения РФ, поставщик проинформирован о необходимости первоочередных поставках оставшейся части вакцины в Новосибирскую область. По мере поступления иммунобиологический препарат будет незамедлительно распределен во все государственные медицинские организации, осуществляющие иммунизацию детей — это проконтролирует областной минздрав», — уточнили в региональном правительстве.

Специалисты министерства здравоохранения области, в свою очередь, подчёркивают, что, учитывая высокий охват иммунизацией населения региона против полиомиелита, в настоящее время имеется достаточная иммунная прослойка для защиты от полиомиелита.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области израсходована вся инактивированная вакцина (вводится в организм через шприц) против полиомиелита на 2018 год. При этом живая вакцина имеется в достаточном количестве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске возник очередной дефицит вакцины от полиомиелита

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Полиомиелит
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