Шицзячжуан, Китай, , 12:56 — REGNUM

Каменная табличка времен династии Тан (618 — 907) была обнаружена в китайской провинции Хэбэй на севере страны, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Артефакт был обнаружен в деревне Сунтай уезда Наньхэ. Считается, что она была произведена во времена правления Дэ-цзуна, 12-го императора династии Тан, и насчитывает историю 1225 лет, сообщили в уездном департаменте по связям с общественностью.

Табличка имеет кубическую форму: 216 см в высоту, 80 см в ширину и 22 см в толщину. Она очень хорошо сохранила и на ней видны изысканные утонченные барельефы по всем сторонам.

На ней нанесено порядка 1300 иероглифов, описывающих административное деление данной местности в ту эпоху и историю визиря династии Тан Сун Цзина, чьим родным домом была деревня Сунтай.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно в Китае было найдено сразу две ценные каменные таблички. Первая — табличка времен династии Цин (1644 — 1911), а вторая — династии Мин (1984 — 1644). Как и нынешняя табличка, предыдущие находки были обнаружены в провинции Хэбэй.

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