Пекин, 8 июля 2019, 11:19 — REGNUM
Каменная табличка времен династии Цин (1644−1911) были обнаружены в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Как стало известно, примерный возраст таблички достигает 275 лет. Она была обнаружена в русле реки Нейцю. Ее высота достигает 170 см при ширине 61,5 см и толщине 18 см.
Особую ценность для исследователей представляют надписи на табличке — на ней описан процесс строительства одно из местных даосских храмов, сообщил один из археологов Ли Хэнкунь.
По словам Ли, табличка дает ученым важнейший материал для изучения даосской культуры в центральных и южных районах провинции Хэбэй во времена правления маньчжурской династии Цин.
Как сообщало ИА REGNUM, полиция китайской провинции Шаньси вернула в страну два бронзовых сосуда времен ранней династии Западная Чжоу (1046 — 77 до н.э.).
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