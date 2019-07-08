Пекин, , 11:19 — REGNUM

Каменная табличка времен династии Цин (1644−1911) были обнаружены в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Как стало известно, примерный возраст таблички достигает 275 лет. Она была обнаружена в русле реки Нейцю. Ее высота достигает 170 см при ширине 61,5 см и толщине 18 см.

Особую ценность для исследователей представляют надписи на табличке — на ней описан процесс строительства одно из местных даосских храмов, сообщил один из археологов Ли Хэнкунь.

По словам Ли, табличка дает ученым важнейший материал для изучения даосской культуры в центральных и южных районах провинции Хэбэй во времена правления маньчжурской династии Цин.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция китайской провинции Шаньси вернула в страну два бронзовых сосуда времен ранней династии Западная Чжоу (1046 — 77 до н.э.).

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