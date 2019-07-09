Шицзячжуан, Китай, , 09:14 — REGNUM

Каменная табличка времен династии Мин (1384 — 1644) была найдена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Табличка была обнаружена в результате разравнивания земли близ пагоды Пули в уезде Линьчэн. Табличка, как убеждены эксперты из уездной администрации культурного наследия, была произведена во времена императора Ваньли и насчитывает историю более 400 лет.

Читайте также: На севере Китая обнаружена ценная каменная табличка времен династии ЦинПредмет кубической формы имеет высоту 227 см, ширину 90 см и толщину 30 см. На ней написано 748 иероглифов, которые описывают проповеди монаха Пули, который раздавал кашу нуждающимся.

Насколько известно, пагода Пули была построена еще во времена династии Тан (618 — 907) и разрушена в период 1912 — 1949 года. Как отметил глава уездной администрации культурного наследия Со Лися, табличка несет огромную ценность в виду того, что предоставляет важные материалы для дальнейших археологических раскопок.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Шаньдун на востоке Китая была найдена уникальная гробница с фресками времен династии Юань (1271 — 1368).

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