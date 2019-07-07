Санкт-Петербург, , 21:46 — REGNUM

В Санкт-Петербурге проходит фестиваль науки и технологии Geek Picnic. В Приморском парке Победы в первые выходные июля собрались ученые, программисты, художники и косплееры, сообщает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Интерактивная зона на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль в 2019 году делился на несколько блоков. На сцене в течение дня читали лекции, проводили конкурсы, а вечером гостей ждало короткое, но яркое косплей-шоу — победителем в нем стал участник Павел в образе персонажа Данте из компьютерной игры Devil May Cry.

Участник косплея на Geek Picnic Дарья Драй © ИА REGNUM Виртуальная реальность Дарья Драй © ИА REGNUM Виртуальные гонки Дарья Драй © ИА REGNUM

Участников фестиваля ждали разнообразные интерактивы. Самым частым развлечением стали приключения в виртуальной реальности: с помощью специальных шлемов в разных зонах парка можно было примерить на себя различные жизненные роли. Особо выделялась оригинальной идеей зона международного комитета «Красный Крест» — все желающие могли поучаствовать в виртуальном квесте «Прячься или беги». В имитации вооруженного военного конфликта игрок наблюдал за обычной семьей во время нападения боевиков. Необходимо было выбрать стратегию спасения — заставить семью бежать или прятаться. Решение можно было позже переиграть, чтобы рассмотреть все варианты исхода события, однако каждый раз результат оказывался неутешительным — все герои умирали. Безвыходность ситуации, по мнению представителей комитета, должна была впечатлить людей и заставить задуматься о влиянии военных конфликтов на мирное население.

Международная организация «Красный крест» Увидеть звезду Дарья Драй © ИА REGNUM Роботехника на Geek Picnic Дарья Драй © ИА REGNUM Фестиваль Geek picnic Дарья Драй © ИА REGNUM Фестиваль Geek picnic Дарья Драй © ИА REGNUM Фестиваль Geek picnic в Приморском парке Победы — копия Дарья Драй © ИА REGNUM Надувной Мозг Дарья Драй © ИА REGNUM Надувной Мозг Дарья Драй © ИА REGNUM «Мы часто не задумываемся обо всех ужасах, когда смотрим новости по телевизору. Совсем иначе воспринимаешь ситуацию, когда оказываешься внутри нее».

Большая зона на Geek Picnic была уделена изучению космоса. В честь 50-летия со дня высадки на луну Федерация космонавтики Санкт-Петербурга оборудовала шатер выставочными экспозициями, посвященными международной истории изучения земного спутника.

Анастасия Сваровская, Федерация космонавтики Санкт-Петербурга «Два года подряд у нас есть два отдельных шатра — лекторий и экспозиции, в Петербурге и в Москве. Для популяризации космонавтики это, конечно, очень важно. В прошлом году на космос был дикий ажиотаж, у нас не хватало стульев для всех желающих. Сейчас происходит примерно то же самое. Люди задают вопросы, после выступлений списываются с лекторами. Самая главная наша задача — вовлечь и показать, что космос — это не только про то, что ракеты и космонавты летают, космос очень многогранен. Можно быть архитектором и проектировать космические модули, можно быть сценаристом и писать научную фантастику. Космос гораздо ближе к нам, чем можно себе представить».

Надувной Мозг Дарья Драй © ИА REGNUM Планетарий — копия Дарья Драй © ИА REGNUM Девушка смотрит в телескоп — копия Дарья Драй © ИА REGNUM Интерактивная зона на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM Космическая зона на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM Интерактивная зона — копия Дарья Драй © ИА REGNUM

Впервые на фестивале отдельный блок событий был посвящен разработке компьютерных и настольных игр. Под руководством команды креативного пространства Индикатор гости прослушали ряд лекций по игровой разработке и смогли принять участие в серии мастер-классов. Представитель пространства Александр Мезин отметил, что аудитория фестиваля оказалась благодарным слушателем — в шатрах сложно было найти свободное место во время выступлений специалистов. Он также отметил, что в России, по его мнению, кадровый рынок в игровой разработке на сегодняшний день испытывает дефицит сотрудников.

Александр Мезин, пространство «Индикатор» «Геймдев всегда был, в первую очередь, идейной сферой, для работы в которой нужно быть идейным человеком. Я бы не сказал, что на рынке присутствует какая-то сильная конкуренция, хотя найти работу, будучи новичком, сложнее. Однако российский рынок голодает без хороших специалистов. Было бы здорово, если бы у нас было бы больше образовательных инициатив — таких, как здесь, на фестивале».

Ева Байбородина Дарья Драй © ИА REGNUM Продажа наклеек Дарья Драй © ИА REGNUM Фестиваль Geek picnic Дарья Драй © ИА REGNUM Космическая зона на фестивале — копия Дарья Драй © ИА REGNUM Гости фестиваля Дарья Драй © ИА REGNUM

На Аллее авторов расположились лавки молодых художников и комиксистов. Параллельно выбору памятных сувениров гости могли послушать лекции, посвященные созданию и продвижению комиксов, истории известных комикс-персонажей. Юлия Байбородина, представительница компании «Массив Деко» — магазина интерьерных досок с фандомными изображениями, — рассказала, что покупатели часто интересуются товарами по вселенным «Звездных войн», Marvel, «Ведьмака» и «Игры престолов». Свои доски команда часто вручает известным актерам и писателям — например, Джорджу Мартину во время его визита в Россию, или фантасту Нику Перумову.

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Мальчики собирают кубик-рубик Дарья Драй © ИА REGNUM Настольные игры Дарья Драй © ИА REGNUM Косплейер Дарья Драй © ИА REGNUM Гонки Дарья Драй © ИА REGNUM Гонки Дарья Драй © ИА REGNUM Интерактивная зона на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM Книжная ярмарка Дарья Драй © ИА REGNUM

На Geek Picnic большая часть фестиваля была посвящена робототехнике. Например, отделение Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета представило публике ряд необычных роботов: с механизмами можно было сыграть в шашки, нарисовать картину или при помощи манипулятора доставать и передвигать мелкие предметы. Команда университета сама собирала роботов — некоторым экземплярам более 30 лет, их приходилось ремонтировать и трансформировать, чтобы удивлять современных посетителей.

Косплейеры Дарья Драй © ИА REGNUM Интерактивная зона на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM Гости фестиваля Дарья Драй © ИА REGNUM Робот на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM Детские игры Дарья Драй © ИА REGNUM Детские игры Дарья Драй © ИА REGNUM Виртуальная реальность Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме этого, в разных зонах парка расположились шатры с игровыми зонами, рекламными стендами, ярмаркой и фуд-кортом. Дети, взрослые, пожилые люди, студенты, рабочие и ученые — были объединены общей идеей движения прогресса вперед. Материалы, с которыми Geek Picnic обращался к публике, разнообразно и живо описывали научный мир. Так, чтобы интересно было любому: от корифеев мира изобретений, до новичков, делающих свои первые шаги по научной стезе.

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