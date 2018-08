Geek Picnic в Петербурге: «криптомания» и беспилотное будущее на Марсе

Санкт-Петербург, , 20:10 — REGNUM В ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове петербургские «гики» и «нерды» два дня постигали тайны науки, технологий и искусства на уже традиционном фестивале Geek Picnic. Желающие послушали Джо Дэвиса, который разрабатывает организм, способный выживать на других планетах, или прославленную ученую Лизу Рэндалл, которая известна работами по теории струн. Она пытается понять устройство Вселенной, а на пикнике попыталась познакомить собравшихся с тем, как связаны темная материя и динозавры.

Как обычно, не обошлось без различных мастер-классов и косплей-шоу. В конкурсе косплея в первый день фестиваля победила культистка бога хаоса Кхорна из вселенной Warhammer, одолев и Дэдпула, и штурмовиков из «Звездных войн». У барышни в устрашающем костюме оказалось милое прозвище Оладушек. Неподалеку под деревом плясала Чудо-женщина под хиты Ольги Бузовой, хотя музыкальный лайн-ап фестиваля, конечно, составили гораздо более впечатляющие артисты: группы Say my Name, Kim & Buran, скрипачка Даша Фишер, Sportloto и Андрей Рублев, Алексей Крюк, который сотрудничал с СБПЧ, Pompeya, Tesla Boy.

Любители комиксов могли найти интересующие себя стенды, а поклонники «Игры престолов» — сфотографироваться на Железном троне. Правда, в стране победившего госкапитализма это удовольствие стоило 100 рублей.

Прокатиться на беспилотном автомобиле можно было бесплатно, но это приключение шло вкупе с другим, любимым советским «аттракционом» — огромной очередью. Впрочем, это удовольствие было на фестивале явлением распространенным.

Космическая зона была одной из самых популярных, там можно было поглядеть на солнце в телескоп или узнать об астероидной опасности в передвижном планетарии. Для тех, кому наскучит развлекаться, открыли сразу несколько лекториев: Human Evolution был посвящен технологиям и идеям, которые раскрывают новые возможности людей, а в Adult Science представитель компании Instax Кирилл Мартынов рассказал о том, «хорошо ли заниматься сексом с роботом». По всему выходило, что эта проблема входит в противоречие с тремя законами робототехники Айзека Азимова.

В лектории Space Андрей Самойлич рассказал об эволюции ракет «от Годдарта до Илона Маска». Компания миллиардера Space X уже начала создание ракеты под названием BFR, которую часто расшифровывают не как Big Falcon Rocket, а, разумеется, с использованием английского матерка. В цензурированной версии получается что-то вроде «Офигительно Здоровая Ракета».

«Они хотят ее сделать безультимативно многоразовой, как самолет. Не знаю, насколько это будет возможно сделать, потому что ракетные технологии — это не технологии ракетостроения. И если говорить о том, какие моменты могут быть критичными и ключевыми в плане осуществления такой полной многоразовости, то это, во-первых, двигатель, который сможет работать при таких нагрузках и много раз использоваться, а во-вторых, тепловой щит, который не будет перегорать, и который можно будет использовать через неделю», — пояснил Самойлич.

Впрочем, он призвал не путать «время Маска» и «время SpaceX». Так что, если первый заявляет о планах отправиться к Марсу в 2024 году, то надо делать поправку еще на 7−8 лет. Но все же на такой полет можно надеяться уже к вполне обозримому 2035 году.

«У него немного оптимистичные взгляды. Но было бы здорово, это заставляет компанию работать», — заметил Самойлич.

Тем временем на главной сцене директор критовалютной платформы EXMO Мария Станкевич уже опускала гостей с небес на меркантильную землю современной коммерции. Она выступила с лекцией «Новая экономика. Токены и криптовалюта». Поначалу тема не вызвала большого интереса, но чем больше она говорила, тем больше людей льнули к сцене.

Среди публики нашлись владельцы не только биткоинов, но даже и менее раскрученных криптовалют. Станкевич попыталась объяснить, как связаны криптовалюты, марихуана и стиральный порошок Tide.

«Я ничего не понял», — поведал один из слушателей под конец. Но он, конечно, лукавил: что может быть проще ‑ и наркотик, и пачки популярного стирального порошка за $20, оказывается, давно стали «твердой валютой» в американских гетто, и их можно считать прародителями альтернативных денег.

Сегодня же криптовалюта столь популярна потому, что не привязана к государственной машине, и в современном мире всё больше людей склонны доверять биткоинам, а не собственному правительству, которое в любой момент будто бы стремится отобрать кровно нажитое. С биткоинами же этого не случится. Правда, во что именно стоит вкладываться, Станкевич советовать не стала. А ведь именно этого от нее и ждали.

Смотрите галерею к статье