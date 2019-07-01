1 июля 2019 | Время чтения 8 мин

29-30 июня в Петербурге состоялся юбилейный фестиваль науки, фантастики и самовыражения «Старкон». У него двадцатилетняя история: из года в год в одном месте собираются ученые и представители гик-культуры, чтобы вместе размышлять о движении науки вперед. В этом году корреспондент ИА REGNUM побывал на фестивале и не только опросить участников, но и поучаствовал в представлении фандомов самостоятельно.

Алёна Соколова, , 22:37 — REGNUM

В Петербурге завершился двадцатый ежегодный фестиваль науки, фантастики и самовыражения «Старкон»: на два дня выставочный комплекс «Экспофорум» превратился в своеобразный портал между мирами. Косплееры, мечтатели, гики, ученые, космонавты собрались в одном месте. Главной темой фестиваля в 2019 году стало сочетание вымышленного мира и реального. Переступите порог, и вы окажетесь в мире, где возможно всё. Почему он так важен для гик-культуры и зачем вообще нужны подобные фестивали?

Глен Стейси и Капитан Марвел — косплееры Алена Соколова © ИА REGNUM

Благодаря тому, что в последнее время громко проходят все кинопремьеры, связанные с комиксами, благодаря тому, что в моду вошёл фэнтези-сериал «Игра престолов», мир гик-культуры, прежде узкий и ламповый, начал выходить из тени. В России и прежде проходили масштабные фантастические фестивали, но последние пять лет количество гостей растет в геометрической прогрессии: тот же «Старкон» принимал у себя в 2014 году 6 тысяч человек, а в 2018 — 22 тысячи.

Можно заметить, что фестиваль фактически делится на две части. На первом этаже собираются косплееры, возводятся стенды различных игровых, книжных, кинофраншиз, проходит ярмарка с разнообразным мерчем. В то же время на втором этаже чуть тише и спокойнее: здесь известные ученые и даже действующие космонавты рассказывают об астрономии, робототехнике, последних исследованиях в области генетики и физики. Формат событий больше напоминает дискуссии и рабочие встречи — рассуждения о науке завладевают слушателями часами.

Фандомы бывают разные

Такой контраст между фантастическим и реальным внезапно не нарушает чувство гармонии, когда оказываешься на площадке фестиваля. Противоположности и различия здесь проявляются повсюду — начиная от возраста участников (от пришедших с родителями трехлетних малышей и школьников до людей среднего и даже пожилого возраста) и заканчивая их интересами. Наверное, только на гик-фестивалях можно увидеть, как воительница за добро и справедливость Сейлор Мун из культового японского аниме 90-х годов обнимается с Железным человеком из киновселенной Marvel. В первые часы в глазах рябит от многообразия костюмов и различных объектов, но потом привыкаешь и понимаешь, что здесь все настроены максимально дружелюбно.

Начиная с дороги в «Экспофорум», я наблюдала теперь уже, прямо скажем, удивительные вещи: вот молодые люди, кажется, школьники, уступают место в переполненном автобусе в жару (или девушка берет у другой тяжелую сумку, чтобы той стоять было легче). Вот на предпоказе «Человека-паука» администрация просит выйти тех, кто заранее не запечатал камеры на телефонах во избежание утечки фильма, и люди спокойно покидают зал сами, не притворяясь, что речь идет не о них. Вот в метро, после окончания фестиваля, молодой человек в образе демона пропускает девушку в образе ангела по своему проездному билету.

Люди в основном представляли определенные фандомы. Фандом — это группа единомышленников, объединенная симпатией к тем или иным книгам, играм, фильмам, музыке. Сегодня, с ростом интерактива между создателями культурных произведений и их потребителями (например, благодаря социальным сетям), граница между творцом и читателем (зрителем, слушателем) стирается. Люди публикуют в сети фанарты (коллажи, портреты, картинки, передающие сцены с участием любимых персонажей), фанфики (истории, посвященные любимым персонажам) и даже серьезные работы вроде короткометражных фильмов. В свою очередь киноделы, писатели, актеры и музыканты не гнушаются отвечать поклонникам — ставят лайки или публикуют понравившиеся работы у себя.

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Например, писатель Нил Гейман 30 июня опубликовал на свой странице видео, снятое на петербургском «Старконе»: поклонники сериала «Благие знамения» устроили флешмоб, соединив свою любимую вселенную с другим культовым британским сериалом «Доктор Кто»: ангелы и демоны выходили из машины времени ТАРДИС (принимающей обычно форму синей полицейской будки).

https://twitter.com/hasharakl/status/1145330779284803584

При этом зачастую во многих (в том числе часто — зарубежных) СМИ бытует мнение, что фанатское влияние может портить представления людей об оригинальном произведении — искажать смысл, например, а сами участники фандома тратят свое время на «несерьезные» занятия. Я решила выяснить, что думают сами косплееры и участники фестиваля о происходящем.

Для чего нужны фандомы?

Вот Наталья — ей 24 года, она работает на «Старконе» косплеером в рамках стенда популярной компьютерной игры The Elder Scrolls. Ей нравится эта игра и вселенная Skyrim.

Наталья, косплеер «Фандом — это способ найти единомышленников, людей со схожими интересами, узнать что-то новое».

Наталья, косплеер Алена Соколова © ИА REGNUM

А это Сергей (более известный в фандомных кругах под ником Sky). Ему 26, и он представлял стенд фантастического сериала «Сверхъестественное» в образе ангела Кастиэля. На «Старкон» он ходит уже пятый год подряд. В фандомах его привлекает возможность творческого самовыражения: когда подбираешь персонажа для косплея, ты стараешься не просто выглядеть как он, но и вжиться в его роль, двигаться, как он, шутить, как ему было бы свойственно.

Сергей Sky, косплеер «Кастиэль — забавный парень, и любые вещи, которые ты делаешь в его образе, выглядят весело и радуют людей. Изначально в том или ином проявлении культуры ничего плохого нет. Часто впечатление портят сами фанаты, конечно — бывает и такое, разные люди случаются. Сами фандомы позволяют творчески самовыражаться, реализовываться».

Сергей Sky в образе Кастиэля Алена Соколова © ИА REGNUM

Стенд отечественной компьютерной игры «Мор. Утопия» удивляет своими проработанными декорациями. Ее создатели подготовили для участников интерактивный квест, чтобы гости фестиваля смогли глубже погрузиться в историю вымышленного Города-на-Горхоне. По словам представителей, к ним даже приходили гейм-дизайнеры, работавшие над самой игрой, и одобрили инициативу.

Представители стенда «Мор. Утопия» «Фандом — это не просто клуб по интересам. Он многому учит людей — кто-то тренируется в рисовании, у нас девушки сочиняли квесты для участников «Старкона». Это бесценный жизненный опыт».

Стэнд игры Мор.Утопия Алена Соколова © ИА REGNUM

Большое пространство выставки уделялось аллее авторов. Молодые художники продавали открытки, наклейки и плакаты со своими рисунками. Например, художник, известный под ником Местный Стигматик, выиграл в конкурсе постеров к юбилейному «Старкону» и представлял свои работы, на которые его вдохновляли комиксы. Он признался, что участие на фестивалях помогает ему развивать свои творческие навыки — и, конечно, навыки продаж. С ним вместе работала его девушка, которая поддерживала 29-летнего мужчину в его начинаниях.

Местный Стигматик с победившим изображением Алена Соколова © ИА REGNUM

Бывает, что косплееры выбирают определенные образы персонажей, чей пол не соответствует косплееру. Это явление в индустрии называется «Gender-Bender»: можно увидеть, как выглядел бы, например, бог Локи, будучи женщиной. Сева Козлов выбрал для себя персонажа из вселенной «Человека-паука» — Гвен Стейси. В оригинале она девушка, но герой Севы сменил имя на Глена.

Сева Козлов, косплеер «Я смотрел на персонажа как на человека, у которого схожий со мной характер. Я его хотел ассоциировать с собой. Немногие ожидают увидеть этот костюм на мужском теле. Так я хотел передать, что в косплее возможно всё».

Глен Стейси и Капитан Марвел — косплееры Алена Соколова © ИА REGNUM

Были и более классические герои. Например, я встретила с десяток различных реинкарнаций Доктора Кто. На фотографии справа — Алексей, ему 27 лет и он рассказал, что персонаж Доктора привел его в косплей-индустрию. В образе его привлекает легкий и открытый характер героя.

Алексей «Он никогда не унывает, у него всегда есть запасной план».

Два Доктора Кто Алена Соколова © ИА REGNUM

Впрочем, на «Старконе» у меня получилось дополнить получившееся мини-исследование фандомов собственным опытом. На фестивале проходил не только конкурс профессионального косплея, но и так называемое «гостевое дефиле», когда любители или новички в косплее могли показать свой образ на сцене во внеконкурсной программе. Правила здесь одновременно простые и суровые: на одного участника 15 секунд, нельзя подбирать личную музыку для показа, регистрируешься в живой очереди у сцены и проходишь от одного его конца до другого.

Фандом Благие знамения Алена Соколова © ИА REGNUM

Поскольку я была в черном, а с собой носила солнечные очки, мне посчастливилось попасть в компанию тех самых ангелов и демонов из фандома «Благих знамений». Своего стенда у команды не было: до выхода в мае 2019 года одноименного сериала Amazon Prime о книге Нила Геймана и Терри Пратчетта мало кто знал, хотя она вышла в 1990 году. По правде говоря, сама встреча поклонников получилась экспромтом: косплееры в одинаковых образах постоянно натыкались друг на друга на площадке фестиваля и в какой-то момент собрались вместе, на радость публике.

https://twitter.com/ann0y1n9/status/1145418840786046976

Эмоции, безусловно, запоминающиеся: ты чувствуешь радость людей. Они узнают тебя, подходят фотографироваться, просят изобразить сцену из сериала. На сцене аплодируют, даже если твой костюм собран из обычных вещей из шкафа, а грим создан благодаря походной косметичке. Честно говоря, у меня возникла мысль задуматься о косплее основательнее — заодно будет повод научиться, наконец, шить.

«Старкон», наверное, не уникальный фестиваль. Но у него удивительный концепт: в конце концов, как бы ни обвиняли представителей фандомов в легкомыслии, именно мечтатели двигают науку вперед.

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