Рособрнадзор начинает публикацию видеорекомендаций по подготовке к ЕГЭ

Москва, , 15:33 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начинает публикацию ежегодных видеоконсультаций по подготовке к единым государственным экзаменам (ЕГЭ), сообщает 7 февраля пресс-служба ведомства.

«В этом году серию видеолекций открывают рекомендации, как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в видеоконсультации по русскому языку специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) рассказывают в том числе про алгоритмы выполнения заданий базового уровня сложности.

Всего до начала досрочного периода ЕГЭ-2019 на официальном YouTube-канале Рособрнадзора будет опубликовано 12 видеоконсультаций по всем предметам, входящих в экзамен.

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Напомним, в 2019 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Досрочный и основной периоды ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии и литературе.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

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