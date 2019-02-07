Ученые открыли механизм, который поможет излечить болезнь Альцгеймера

Москва, , 08:55 — REGNUM Ученые открыли механизм потенциального замещения утраченных нейронов, благодаря которому в будущем можно будет полностью излечивать людей от болезней Паркинсона и Альцгеймера, об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, ведущий автор исследования Вячеслав Дячук.

«Нами впервые в мировой науке открыт механизм специализации глиальных клеток в нейроны в раннем развитии — это природный механизм потенциального восстановления нейронов, что важно при лечении нейродегенеративных заболеваний», — отметил Дячук.

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По его словам, в ближайшем будущем специалисты намерены провести дополнительные эксперименты с трансгенными мышами для выявления деталей данного механизма. При этом если за решение проблемы замещения нейронов возьмется сразу несколько лабораторий, то это приблизит ученых к применению глиальных клеток для терапии заболеваний.

Болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, при развитии заболевания происходит потеря долговременной памяти, нарушается речь, когнитивные функции, больной начинает плохо ориентироваться в пространстве.

Отметим, науке пока не удалось точно установить причины возникновения болезни Альцгеймера. Современные методы терапии, используемые при этом заболевании, позволяют только смягчить симптомы, но не остановить развитие болезни.

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