Учёные связали дневную сонливость с риском развития болезни Альцгеймера

Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что дневная сонливость в пожилом возрасте может быть связана с риском развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в журнале Sleep.

Учёные провели исследование, в котором выяснили, что наличие бета-амилоидов в головном мозге указывает на риск развития заболевания.

Отмечается, что у тех людей, которые в возрасте 60 лет часто чувствуют дневную усталость, количество патогенных пептидов в головном мозге через 15 лет превышает норму в три раза.

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