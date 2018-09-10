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Учёные связали дневную сонливость с риском развития болезни Альцгеймера

Наука

Наличие бета-амилоидов в головном мозге указывает на риск развития заболевания

Вашингтон, 10 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что дневная сонливость в пожилом возрасте может быть связана с риском развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в журнале Sleep.

Учёные провели исследование, в котором выяснили, что наличие бета-амилоидов в головном мозге указывает на риск развития заболевания.

Отмечается, что у тех людей, которые в возрасте 60 лет часто чувствуют дневную усталость, количество патогенных пептидов в головном мозге через 15 лет превышает норму в три раза.

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Научные исследования
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