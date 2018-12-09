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Учёные выделили 6 типов болезни Альцгеймера

Наука

Применение индивидуального подхода к разным группам заболевания повысит эффективность исследований

Вашингтон, 9 декабря 2018, 11:10 — REGNUM  Учёные из США выделили 6 подгрупп болезни Альцгеймера, изучение которых требует разного подхода. Исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

Большая группа исследователей под руководством Шубхабрата Мукерджи из Вашингтонского университета провела исследование на базе данных о 4050 пациентов с болезнью Альцгеймера.

Учёные обнаружили, что когнитивное функционирование пациентов существенно отличается. Также были выявлены некоторые отличия на генетическом уровне.

Исследователи выделили 6 групп пациентов со схожими признаками заболевания. Они считают, что использование индивидуальных подходов к разным группам болезни повысит эффективность следующих исследований.

Отметим, науке пока не удалось точно установить причины возникновения болезни Альцгеймера. Современные методы терапии, используемые при этом заболевании, позволяют только смягчить симптомы, но не остановить развитие болезни.

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Научные исследования
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