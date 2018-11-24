Рогозин: «Роскосмос» проверит, летали ли американцы на Луну

Москва, , 12:25 — REGNUM Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация собирается проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он заявил накануне, 23 ноября, во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном.

По словам Рогозина, в «Роскосмосе» перед собой поставили такую задачу — проверить, действительно ли американцы высаживались на Луне.

«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были», — сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Они говорят, что были, мы проверим», — пояснил Рогозин.

Также глава «Роскосмоса» подчеркнул, что сейчас ни одна страна мира не сможет самостоятельно реализовать лунную программу. В связи с этим Рогозин рассчитывает, что сотрудничество России и США поможет в освоении естественного спутника Земли.

Напомним, что в рамках американской программы «Аполлон» были совершены шесть успешных высадок на Луну.