Тюмень, 15 января, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Участник лотереи «Русское лото», выигравший 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше, объявился и обратился за выигрышем. Об этом сообщили 15 января в компании «Столото».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — рассказали «РИА Новости» в компании.

В «Столото» добавили, что 22 из 87 участников лотереи, которые выиграли по 1 млн рублей, уже обратились за своими призами. Это жители Москвы, Московской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Красноярского края, а также республик Карелия и Коми.

Как сообщало ИА Регнум, 1 млрд рублей получит житель Тюмени, ранее купивший билеты 1526-го тиража «Русского лото». Выигрышный билет был одним из десяти в подарочном тубусе. Победителя огласили 1 января в новогоднем выпуске телешоу.