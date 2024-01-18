Тюмень, 18 января, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Супруги из Тюмени Светлана и Юрий Семёновы, выигравшие 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», хотят открыть частную логопедическую практику, съездить в путешествие и помочь нуждающимся. Об этом сообщили «РИА Новости» в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

Донат Сорокин/ТАСС

Светлана по профессии логопед, а Юрий — токарь. Они рассказали, что везунчиками себя не считают, потому что всегда много работали и добивались всего своим трудом. Тубус с лотерейными билетами Юрий подарил жене на Новый год, но Светлана, по её словам, отнеслась к подарку без особого энтузиазма.

«Новый год встретили вдвоём. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. 1 января включили розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты», — сказала женщина.

Супруги женаты около 40 лет, у них есть взрослые сын и дочь, которые живут в других городах. Юрий и Светлана уже решили, на что потратят выигрыш. В первую очередь они хотят приобрести в Тюмени просторное жилье, затем поправить здоровье. Часть денег отдадут своим детям.

«Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями», — добавила женщина.

Светлана хочет купить себе украшение с рубином, а Юрий — новый автомобиль. Пара запланировала путешествие, а также траты на благотворительность.

Юрий, как говорится в материале, уже три года регулярно покупает лотерейные билеты. В тот день, когда он купил набор билетов на новогодний розыгрыш, он выиграл в моментальной лотерее 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, билет 1526-го тиража «Русского лото» с выигрышем в 1 млрд рублей был одним из десяти в подарочном тубусе, проданном в Тюмени. О выигрыше было объявлено 1 января в новогоднем выпуске телешоу. Победитель обратился за деньгами спустя две недели.