Вьетнамские учёные научились делать воду из воздуха

Ханой, , 12:54 — REGNUM Во Вьетнаме учёные разработали установку, которая, как надеются сами разработчики, может стать доступным и эффективным методом борьбы с острой нехваткой воды, возникающей регулярно из-за сезонной засухи в ряде центральных и южных районов страны. Речь идёт о генераторе, преобразующим содержащуюся в атмосфере естественную влагу в чистую воду, годную для питья и приготовления пищи.

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Как рассказали сами учёные из хошиминского университета природных ресурсов и экологии, в основе действия высокотехнологичной установки лежит эффект образования конденсата при разнице температур, пишет ТАСС. Её разработка ведётся с 2016 года. Изначально аппарат давал не более 10 литров воды в день, при этом энергозатраты были значительные. Нынешняя система работает на солнечных батарех и способна производить до 200 литров воды ежедневно.

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Тестировать установку уже начали. Агрегат в полном объёме обеспечивает питьевой водой 3 тыс. учащихся и преподавателей одной из средних школ центральной вьетнамской провинции Ниньтхуан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские учёные предложили способ очистки воды от тяжелых металлов при помощи наноматериала из картонных отходов. Технология подразумевает прессование отходов под высоким давлением, а также последующее покрытие материала металлическим слоем. Подобная разработка, убеждены ученые, позволит производить фильтрацию воды и не допускать поглощение вредных веществ живыми организмами и растениями.