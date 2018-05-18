Очищать воду от тяжелых металлов позволит наноматериал из картона – ученые

Пекин, , 09:15 — REGNUM Очищать воду от тяжелых металлов при помощи наноматериала из картонных отходов предложили китайские ученые, передает 18 мая агентство «Синьхуа».

Разработку наноматериала осуществили исследователи Института естественных наук города Хэфэй (провинция Аньхой, Восточный Китай) при Академии наук КНР.

Технология подразумевает прессование отходов под высоким давлением, а также последующее покрытие материала металлическим слоем. Подобная разработка, убеждены ученые, позволит производить фильтрацию воды и не допускать поглощение вредных веществ живыми организмами и растениями.

Отмечается, что Китай давно ищет способ экономичной очистки больших объемов воды от примесей тяжелых металлов, так как проблема представляет серьезную угрозу экологии. Эффективность применения наноматериала пока не уточняется.

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