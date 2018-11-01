В Самаре разработали установку, добывающую воду из воздуха

Самара, , 15:51 — REGNUM Автономную установку, способную получать пресную воду из воздуха, разработали сотрудники кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева, сообщает 1 ноября пресс-служба вуза.

Разработчики отмечают, что аппарат станет незаменимым в пустынных и засушливых районах, воздух которых содержит большое количество влаги. В течение суток аппарат способен выработать чуть более 0,8 м3 чистой холодной воды.

«Идея добывать воду из воздуха не нова. Она известна со времен, когда караваны торговцев шли нескончаемым потоком по Великому шелковому пути», — пояснил один из разработчиков, профессор Самарского университета Владимир Бирюк.

По его словам, получение влаги из атмосферного воздуха происходит за счет использования ветра, закрученного с помощью «генератора вихря» в вихревой поток. Затем он охлаждается до «точки росы» при помощи «вихревого холодильника». В результате резкого перепада температур на стенках установки образуется конденсат, который затем стекает в водосборник.

Высота такого агрегата достигает 6−10 м, диаметр составляет 1−2 м, он выполнен из пластмассы, при этом стоимость оборудования будет минимальной в сравнении с другими способами получения воды.

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