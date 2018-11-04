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Чай, вино, кофе и шоколад помогают организму не стареть — ученые

Наука

Содержащиеся в некоторых продуктах гидрохиноны в сочетании с активирующим их цинком способны «притормозить» процесс старения клетки

Берлин, 4 ноября 2018, 08:53 — REGNUM  Процесс клеточного старения замедляют вещества, входящие в состав шоколада, чая, вина и кофе в сочетании с цинком. Результаты исследования, проведенного немецкими учеными из Университета Эрлангена-Нюрнберга, опубликованы на портале Phys.org.

Отмечается, что содержащиеся в некоторых продуктах гидрохиноны в сочетании с активирующим их цинком способны «притормозить» процесс старения клетки за счет блокирования побочного продукта клеточного дыхания — окислителя супероксида.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что люди, у которых был удален аппендикс, реже подвержены болезни Паркинсона. К такому выводу пришла группа шведских ученых.

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Научные исследования
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