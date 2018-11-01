Ученые заявили о пользе удаления аппендикса

Стокгольм, , 05:16 — REGNUM Люди, у которых был удален аппендикс, реже подвержены болезни Паркинсона. К такому выводу пришла группа шведских ученых, результаты их исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

В ходе работы ученые проанализировали данные около 1,7 миллиона шведских граждан в национальном реестре за последние 50 лет. Ученые отметили, что у граждан, перенесших операцию по удалению аппендикса, случаи заболевания болезнью Паркинсона были реже на 19,3%. По мнению ученых, это объясняется наличием белка альфа-синуклеида в слепой кишке, который играет одну из ключевых ролей в развитии заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из США выяснили, что на продолжительность жизни существенно влияет количество нейронов в коре больших полушарий головного мозга.

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