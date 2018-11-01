Ученые установили главную причину развития гипертонии у жителей Арктики

Тюмень, , 09:47 — REGNUM Снижение потребления местной рыбы ненецким населением способно увеличивает риск возникновения гипертонии, к такому выводу пришла группа учёных из Тюменского государственного университета и Научного центра изучения Арктики (Салехард), сообщает 1 ноября пресс-служба вуза.

«Большинство исследователей справедливо связывают поразительную выносливость, здоровье и адаптированность жителей Арктики с потреблением традиционных продуктов питания, — пояснила один из исследователей, сотрудница ТюмГУ Екатерина Лобанова. — Снижение потребления рыбы в их традиционном питании закономерно приводит к увеличению потребления углеводов и развитию гипертонии».

Научная работа проводилось среди жителей национальных поселков и тундры Тазовского полуострова (Ямало-Ненецкий АО) с 2012 по 2018 год. В неё приняли участие около 1400 человек, средний возраст которых — 42 года. Специалисты изучили, как меняется питание ненцев в зависимости от возраста, пола, района проживания, образа жизни (кочевого или оседлого) и других показателей. За пять лет распространенность гипертонической болезни среди коренного народа выросла с 26,6% до 48%.

Заместитель директора Научного центра изучения Арктики, доктор медицинских наук Андрей Лобанов, сообщил, что традиционное питание для коренных жителей Ямала — не просто набор продуктов, а неотъемлемый элемент культуры кочевых народов, средство профилактики и лечения, а также фактор повышения уровня адаптации к суровым условиям.

Исследование проводилось при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Ее итоги опубликованы в сборнике международной конференции «Сбережение коренного населения в Арктической зоне РФ в условиях трансформации образа жизни и изменения климата».

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