Назван помогающий сжигать калории во сне продукт

Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Американские ученые выяснили, что употребление творога перед сном помогает похудеть, соответствующая статья опубликована в British Journal of Nutrition.

Отмечается, что к таким выводам ученые пришли после эксперимента, в ходе которого участники съедали порцию творога за 30−60 минут до сна. Выяснилось, что творог оказывает положительное влияние на мышцы человека, а также способствует улучшению обмена веществ.

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Кроме того, благодаря творогу организм расходует больше энергии во время пищеварения, что способствует сжиганию калорий даже во сне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Великобритании заявили, что сокращение временного промежутка между первым и последним приемом пищи способствует похудению.

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