«Недобрая бурёнка»: названы регионы с лучшим и худшим творогом

Москва, , 11:14 — REGNUM Роскачество развеяло миф о повсеместной фальсификации творога — одного из самых полезных молочных продуктов — но выяснило, что его качество далеко не идеально. Исследование 73 торговых марок творога жирностью 9%, проведённое в различных регионах России в ходе межведомственной проверки (под прицел сотрудников надзорного ведомства попала продукция, занимающая более 70% рынка) позволило составить рейтинги образцов лучшего и худшего творога, а также сделать вывод, что требованиям соответствуют менее половины изученных образцов (27 торговых марок из 73).

Похвастаться лучшими качественными характеристиками творога могут, к примеру, «Белый город» (Белгородская область), «Кубанская Буренка» (Краснодарский край), «Вятушка», «Вожгалы» и «Красногорский» (Кировская область), «СЛАВМО» (Карелия) и «Першинский» (Тюменская область).

Тогда как в рязряд опасных из-за высокого содержания дрожжей и плесени попали такие марки, как «Лакомо» (Брянская область), «Милава» (Белоруссия), «Ваш выбор» (Брянская область), «Вкуснотеево» (Воронежская область), «СМК» и «Молочная ферма» (Ульяновская область), «Агрофирма Лебедевская» (Новосибирская область), «Молочная благодать» (Свердловская область), «Первый вкус» (Челябинская область), «ПК Молоко» (Тюменская область).

К тому же в марках творога «Северная долина» (Нижний Новгород), «Васькино счастье» (Татария), «Крестьянское хозяйство Бархатное» (Приморский край), «Фермерское подворье» (Амурская область), «Зеленые листья» (Приморский край) и вовсе обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки.

Впрочем, судя по местам, где приобретался творог для исследования (к примеру, брянский «Лакомо» — в Москве), не во всех случаях виноваты производители. Существует общая проблема соблюдения технологий хранения и перевозки по всей цепочке.

Из положительных итогов исследования можно отметить, что немолочные жиры найдены лишь в шести случаях из 73, а общая доля рынка фальсифицированной растительными жирами продукции в натуральном выражении занимает всего 1,43%. Это «Волжаночка» (Волгоградская область), «Добрая буренка» (Саратовская область), «Давлеканово» (Башкирия), «СМК» и Молочная ферма» (Ульяновская область), «Вяземский» (Хабаровский край).

Это подтверждает и председатель правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко:

«Большая часть нарушений может быть результатом именно невнимательного отношения к такой чувствительной категории, как творог, и это показывает, что мы совместно с логистикой и торговлей должны обратить на это внимание».

Продукции, в которой нашлись антибактериальные вещества, тоже оказалось не так много — в десяти случаях из 73. Это «Савушкин Хуторок» (Белоруссия), «Тульский» (Тульская область), «Кубанский молочник» (Краснодарский край), «Чабан» (Кабардино-Балкария), «Зелёный луг» (Новосибирская область), «Деревенский Молочный Завод» (Кемеровская область), «Камарчагский» (Красноярский край), «Северодвинск-Молоко» (Архангельская область), «Добрая Кормилица» (Калининградская область).

Руководитель группы стандартизации Молочного союза России, кандидат технических наук Лариса Абдуллаева полагает, что решать проблему применения антибиотиков в ветеринарии и контроля сырого молока на его безопасность надо ещё на уровне фермы:

«Сейчас, к сожалению, в животноводстве присутствует некая «бесконтрольность» в применении антибиотиков в ветеринарии, и кто-то из поставщиков решил не выполнять предписаний ветеринаров, элементарно погнался за прибылью. Завод же, проверив молоко по всем законодательным показателям, к сожалению, не заметил столь малую концентрацию антибиотика в сыром молоке».

В ходе исследования выявлены и менее серьезные отклонения, например, частичное снижение жирности, добавление крахмала и искусственных консервантов. Но любопытнее другое: как оказалось, качество творога от цены не зависит. В лидерах исследования оказался как самый дорогой творог («Президент» —произведен АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат» для АО «Лакталис-Восток» в России), так и один из самых дешевых («Белый город» — произведен АО «Белгородский молочный комбинат»).