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Учёные предложили позже завтракать и раньше ужинать для похудения

Наука

Сокращение временного промежутка между первым и последним приёмом пищи способствует похудению

Учёные предложили позже завтракать и раньше ужинать для похудения
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Режим питания нарушать нельзя!

Лондон, 3 сентября 2018, 11:58 — REGNUM  Учёные из Великобритании заявили, что сокращение временного промежутка между первым и последним приёмом пищи способствует похудению. Об этом сообщается в журнале Journal of Nutritional Science.

Учёные провели исследование, во время которого люди в течение десяти недель завтракали на полтора часа позже и ужинали на полтора часа раньше.

Отмечается, что благодаря этому удалось снизить количество ежедневно потребляемых калорий и объём жира в организме.

По словам учёных, несмотря на то, что достигнутый результат был небольшим, удалось добиться положительных сдвигов в борьбе с лишним жиром.

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Научные исследования
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