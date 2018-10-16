В Норвегии найдены курганы и древний корабль викингов

Осло, , 09:21 — REGNUM В ходе археологических изысканий ученые из Норвежского института исследования культурного наследия (NKU) обнаружили в провинции Эстфолл древнее кладбище и 20-метровый корабль викингов. Об этом сообщается на сайте научного учреждения.

По сведениям ученых, в указанной местности на юго-востоке Норвегии на глубине около полуметра под землей находятся не менее восьми курганов-захоронений, в одном из которых обнаружены части 20-метрового корабля викингов. Отмечается, что киль и нижняя часть судна находятся во вполне сохранном состоянии.

Также сообщается, что находка была сделана с использованием специального наземного радиолокатора высокого разрешения. Кроме того, археологи добавили, что в указанной местности при помощи высокоточного оборудования были обнаружены остатки пяти больших жилых помещений.

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Как сообщало ИА REGNUM, обнаруженное в Нижнем Архызе (Карачаево-Черкесия) кольцевое сооружение из камней историки считают древней обсерваторией.

Памятник археологии датируется IV веком нашей эры и находится на территории древнего Нижне-Архызского городища на высоте 1200 метров над уровнем моря. Большинство дней в году здесь стоит ясная погода.

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