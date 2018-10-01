В Крыму обнаружен предмет I в. до н. э с изображением бога Гарпократа

Симферополь, , 14:24 — REGNUM Уникальный предмет — костяную фигурку с изображением бога Гарпократа, датируемую I в. до н. э., — удалось обнаружить археологам во время научных исследований древнего города Тиритака, расположенного в южной части современной Керчи, сообщает 1 октября пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского.

«Впервые за более чем 200-летнюю историю археологических исследований на территории Боспорского царства найден костяной рельеф такой сохранности и прекрасного исполнения», — говорится в сообщении.

Работы проводились в центральной части города. Ученые исследовали западную городскую стену и прилегающие к ней постройки, сооруженные в конце VI в. до н.э. В ходе раскопок были открыты постройки VI—I вв. до н. э. Фигура Гарпократа была найдена среди других многочисленных предметов: амфор, керамической посуды, терракотов, бронзовых монет.

В работах экспедиции в этом году принимали участие научные сотрудники НИЦ истории и археологии Крыма КФУ им. В. И. Вернадского и БФ «Деметра», студенты из Симферополя и Керчи, слушатели Археологической студии Фонда «Деметра», а также волонтеры из г. Белгорода и Царскосельского клуба «София» г. Санкт-Петербурга.

Гарпократ — в Древней Греции и Древнем Риме имя египетского бога Гора, которого стали почитать как бога молчания. Изображался в виде мальчика в короне, с пальцем у рта, на бутоне лотоса.

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