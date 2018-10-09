Сооружение в Нижнем Архызе может оказаться древней обсерваторией

с. Архыз, Карачаево-Черкесия, , 10:16 — REGNUM Историки считают обнаруженное в Нижнем Архызе (Карачаево-Черкесия) кольцевое сооружение из камней древней обсерваторией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Памятник археологии датируется IV веком нашей эры и находится на территории древнего Нижне-Архызского городища на высоте 1200 метров над уровнем моря. Большинство дней в году здесь стоит ясная погода.

Камни, выступающие над землей, описывают круг диаметром 88,5 м, толщина стен составляет 2,2 м. По расчетам, высота постройки могла достигать 12 м. Круг поделен на сектора, направленные в точки равноденствия, что дает основание для связи сооружения с астрономией.

«Астрономическое предназначение данной постройки — самая необычная версия, которую мои местные коллеги-астрофизики не разделяют», — отмечает астроном, вице-президент РАН Юрий Балега.

По его словам, сооружение является скорее культурно-культовым, которое несло также оборонительные функции. Подобные места на Кавказе известны.

Ученые намерены продолжать исследования в Нижнем Архызе. Если версия с обсерваторией подтвердится, она окажется самой древней из найденных в Восточной Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, средневековый мавзолей был обнаружен археологами в Ростовской области. Здание из камня на известковом растворе было возведено в XIV веке и использовалось как место упокоения наиболее авторитетных членов городской общины Азака.

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