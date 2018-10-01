В Ростовской области при раскопках обнаружили средневековый мавзолей

Ростов-на-Дону, , 13:49 — REGNUM При раскопках в Азове Ростовской области археологи обнаружили средневековый мавзолей членов городской общины, сообщает DonDay.

Отмечается, что ученые нашли фундамент здания из камня на известковом растворе при исследовании склепа, пристроенного к стене дома.

По словам археологов, обнаруженный мавзолей был построен в 14-м веке. Это было место упокоения наиболее авторитетных членов городской общины Азака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области на территории античного города Танаиса были обнаружены древние погребения младенцев в амфорах. По предположениям учёных, находки могут свидетельствовать о вспышке какой-то болезни, приведшей к увеличению детской смертности.

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