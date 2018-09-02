В Ростовской области нашли погребения младенцев в амфорах

Ростов-на-Дону, , 09:24 — REGNUM Древние погребения в амфорах найдены археологической экспедицией, которая занимается раскопками на территории античного города Танаиса в Ростовской области, сообщает 2 сентября ТАСС.

Во время раскопок на территории древнего некрополя исследователями были найдены погребения младенцев в амфорах. Археологи заметили, что в античности младенцев часто хоронили в амфорах. Найденные погребения, по предположениям учёных, могут свидетельствовать о вспышке какой-то болезни, приведшей к увеличению детской смертности.

Доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке археологического музея-заповедника «Танаис» Сергей Ильяшенко пояснил, что амфоры всегда сопровождали греческую цивилизацию. Они использовались и в качестве сосудов для еды и напитков и в качестве последнего пристанища для человека при погребении.

По словам учёного, исследование городского некрополя продолжается. Выявлено уже 17 погребений, все I—III веков н.э. Под некрополем находится дорога II—I веков до н.э.

Напомним, что античный город — музей-заповедник «Танаис» расположен в Ростовской области. Исследования на территории музея-заповедника ведутся с 1955 года. В 2009 году археологический музей-заповедник «Танаис» стал кандидатом в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.