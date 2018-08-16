Из глубины тысячелетий: ростовские археологи нашли древнее захоронение

Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 12:47 — REGNUM В Ростовской области археологи нашли древнее захоронение. Останки обнаружены в небольшой могиле. Погребение расположено в поселении Ракушечный Яр на территории Усть-Донецкого района. Руководитель экспедиции Андрей Цыбрий отметил плохую сохранность костей, поэтому археологи очень аккуратно очищают их с помощью кисти, стараясь сохранить костяк для исследований, передаёт ИА REGNUM.

«Найден полный скелет взрослого человека, но сохранность костей неважная. Умерший был уложен в сильно скорченном положении в очень тесную могильную яму, что объясняет положение головы — она отогнулась вверх по стене. Кости лицевого отдела лопнули, а свод несколько просел, отсюда странный облик глазниц. Инвентаря нет. Могильная яма была заполнена компонентами раковинного культурного слоя и, видимо, синхронна ему. Это несколько неожиданно — для этого времени характерны вытянутые захоронения, и такое было найдено здесь ранее Белановской. Таким образом, либо это что-то новое, либо чего-то пока не понимаем», — сообщил Цыбрий.

Археологи также обнаружили в районе таза нижнюю челюсть человека, большая часть которой находится ниже уровня дна могилы. Эту загадку археологам ещё предстоит разгадать. Экспедиторы продолжают исследовать участок культурного слоя позднего каменного века. Находки археологов были оставлены на территории неолитического поселения 7 тыс. лет назад.

Стоит отметить, что древнее поселение в связи со строительством Багаевского гидроузла планируется снести, поэтому экспедиторы стараются изучить археологический памятник как можно подробнее.