В Минобрнауки России одобрили создание научного центра в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Создание научно-образовательного центра в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета (УрФУ) одобрил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, сообщает 5 сентября пресс-служба вуза.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров пояснил, что Екатеринбург обладает необходимым потенциалом и возможностями для создания такого центра, а реализация проекта обеспечит возможности привлечения в регион средств из федерального бюджета и средств предприятий.

«В нашей заявке раскрыты аспекты интеграции с промышленными предприятиями, которыми славен Средней Урал», — сказал Кокшаров, добавив, что в случае успешной реализации проекта вуз сможет развивать новейшие образовательные технологии и выполнять научные исследования на мировом уровне.

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В обсуждение заявки УрФУ на создание научного центра в Москве также приняли участие глава вузовского наблюдательного совета Дмитрий Пумпянский и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Напомним, национальный проект «Наука» должен быть разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. В соответствии с поручениями главы государства, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

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