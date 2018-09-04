«Науке» дали паспорт

Москва, , 16:16 — REGNUM Чтобы войти в топ-5 передовых стран по науке, требуется, по словам первого замминистра науки и образования Григория Трубникова, «удвоить количество статей в мировых базах данных, удвоить количество патентных заявок, более, чем на 50% увеличить объем затрат на исследования и разработки и удержаться в пятерке по численности исследователей».

На заседании Совета при президенте России по стратегическому планированию и национальным проектам утвержден паспорт национального проекта «Наука». Об этом во вторник 4 сентября 2018 года на президиуме РАН сообщил вице-президент Академии наук, академик РАН Алексей Хохлов. Другими словами, определены рамки данной инициативы российского президента, выдвинутой им 7 мая этого года.

«Следующая стадия — создание самого проекта до 1 октября, — сообщил академик, добавив, что в национальном проекте «Наука» указаны три цели: «первое — обеспечение присутствия РФ в числе ведущих стран мира по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Второе — обеспечение привлекательности работы в РФ для ведущих российских и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей. Третье — опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом ВВП страны».

Этим целям соответствует пять задач, сформулированных главой страны. В их числе — создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, включая сеть уникальных установок класса «мегасайенс»; обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования; создание ведущих центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований; создание международных центров мирового уровня на основе интеграции университетов, научных организаций с организациями реального сектора экономики; формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных кадров.

Задачи весьма общие, но и «паспорт» нацпроекта — тоже еще не конкретный план действий.

«Паспорт — это структура национального проекта, это не показатели по конкретным мероприятиям внутри федеральных проектов, — пояснил на заседании президиума РАН первый заместитель министра науки и высшего образования РФ, академик РАН Григорий Трубников. — На это нам дается чуть меньше месяца, потому что мы должны сбалансировать и число публикаций, и число подготовленных исследователей, аспирантов, число проектов «мегасайенс», прорывные фундаментальные проекты и т. д. Каждый из них имеет свою, простите за такое слово, смету, т. е. подготовка исследователя стоит определенных денег, деятельность НОЦ (Национальные образовательные центры) тоже стоит определенных финансовых ресурсов и должна быть обеспечена кадрами. Инфраструктуру мы тоже должны создавать в таких объемах, чтобы она не стояла, а использовалась».

В 2019 году планируется создать не менее пяти НОЦ, а также вовлечь в научный процесс не менее 250 крупных российских компаний, обучить порядка 10 тысяч специалистов на местах. Чтобы выйти на пятое место по науке в мире (топ-5) — как сказано в Указе президента России — требуется не просто что-то подправить, а коренным образом перестроить всю систему работы ученых и подготовки научных кадров.

«Мы должны подумать, как выстраивание научной траектории может укрепить науку», — заявила замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская, отметив, что сегодня из 47 тысяч аспирантов до защиты доходит лишь 12%. Очевидно, что это неэффективное расходование средств и научного потенциала.

Не лучше обстоят дела и по другим показателям в свете цели топ-5.

«По удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами, мы на 11 месте, — сообщил Григорий Трубников, — на 8 месте в общем числе патентных заявок, на 8 месте по объему внутренних затрат на разработки — чуть меньше триллиона рублей, на 4 месте по численности исследователей. По всем этим четырем важнейшим показателям мы должны войти в пятерку согласно Указу президента и целям национального проекта. Мы фактически должны удвоить количество статей в мировых базах данных, удвоить количество патентных заявок, более, чем на 50% увеличить объем затрат на исследования и разработки и удержаться в пятерке по численности исследователей, потому что остальные страны тоже не стоят на месте, а движутся вперед».

По словам первого замминистра науки и высшего образования, необходимо создавать научные центры мирового уровня (НЦ) на базе крупных научно-исследовательских институтов с возможным отпочкованием через 4−5 лет в отдельный независимый институт. «Критерием успешности как НОЦ, так и НЦ могут быть публикации, число исследователей, число подготовленных аспирантов, число патентных заявок, число разработок и технологий, принятых индустрией», — заключил академик Трубников.

Эти самые критерии оценки и отбора НОЦ и НЦ в нацпроект «Наука» планируется выработать совместно академическим и вузовским сообществом в ближайшие полгода.