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В национальном проекте «Наука» не представлены научные центры РФ — академик

Наука

Глава института авиаматериалов напомнил о сформулированной президентом задаче по созданию в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня

Москва, 5 сентября 2018, 11:30 — REGNUM  В представленном паспорте национального проекта «Наука» не упоминаются государственные научные центры России, заявил генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), академик РАН Евгений Каблов на заседании Президиума Российской академии наук.

По его словам, научные центры являются ведущими научными организациями, формирующими национальную инновационную систему и их необходимо включить в три федеральных проекта, которые будут реализовываться в рамках национального проекта «Наука».

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Академик также обратил особое внимание на сформулированную президентом России задачу по созданию 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году. В качестве примера такого центра он привел созданный на базе Геленджикского центра климатических испытаний им. Г.В. Акимова проект научно-образовательного центра по подготовке инженерных кадров по направлению «Коррозия, старение и биоповреждения».

«Это единственный в России научный центр, позволяющий в условиях морского климата проводить комплексные испытания материалов, элементов конструкций и изделий, а также отработку систем защиты от коррозии, старения и биоповреждений», — сообщил Каблов.

Напомним, презентация этого центра состоится на выставке «Гидроавиасалон-2018», а ранее гендиректор ВИАМ сообщал, что по расчетам экспертов ежегодные потери России от разрушения материалов достигают 4% ВВП.

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