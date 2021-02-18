Остин, США, , 18:30 — REGNUM Два завода по производству микросхем в городе Остине (штат Техас, США), принадлежащие Samsung Electronics, приостановили работу из-за холодов, пишет 18 февраля пишет The Wall Street Journal.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

Читайте также: AP: США стоит адаптироваться к морозам — грядут новые

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соответствующее распоряжение поступило от Samsung Electronics накануне, 17 февраля. Остановка производства полупроводников связана с аномальными морозами, которые нарушают техпроцесс.

На юге США на фоне аномальных морозов начались перебои с электричеством из-за резко возросшего потребления и из-за обледенения проводов.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за непогоды Samsung прекращает работу фабрик на юге США