Техас, , 18:15 — REGNUM Непривычные для США морозы повторятся, и американцам следует научиться к ним приспосабливаться, прокомментировал эксперт ситуацию с аномальными холодами в Штатах и отключение электростанций в Техасе. Об этом 18 февраля пишет Associated Press.

Лютые холода Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания

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Снежные бури на этой неделе и еще более сильные морозы на горизонте указывают на происходящие на фоне изменения климата природные аномалии и подчеркивают, что местные, региональные и федеральные чиновники в США не смогли подготовиться к изменениям.

«Вся система была нарушена, и теперь специалистам предстоит пересмотреть методы производства электроэнергии и, возможно, внести изменения в оборудование электростанций и водопроводов», — сообщил Джошуа Родес, научный сотрудник, занимающийся вопросами энергетики в Техасском университете.

Как ранее писало ИА REGNUM, миллионы жителей американского штата Техас оказались без электричества 17 февраля из-за непогоды.

По данным Совета по обеспечению электроснабжения Техаса (Ercot), порядка 2,7 млн домохозяйств штата всё ещё остаются без электричества. За ночь было восстановлено электроснабжение 600 тысяч домохозяйств.