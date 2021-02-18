Бишкек, , 15:21 — REGNUM Жители Бишкека выступают категорически против того, что с их налогов выплачиваются регулярные премии сотрудникам мэрии столицы Киргизии. Об этом заявила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова, выступая на общегородских слушаниях по бюджету Бишкека.

«Сотрудникам мэрии выплачивают премии по 4 000 сомов (3 500 рублей), а на питание школьников выделяют лишь по 14 сомов (12 рублей) в день», — выразила недовольство активистка.

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По ее словам, горожане требуют убрать из бюджетных расходов все статьи, касающиеся премирования чиновников мэрии, столичного парламента и органов соцзащиты.

«Потому что они нормально не работают», — пояснила Антропова позицию бишкекчан по этому вопросу.

Также она отметила, что столичные жители требуют, чтобы их налоги шли на строительство школ, детсадов и больниц, а не на беспроцентные кредиты на постройку жилья для муниципальных служащих.

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