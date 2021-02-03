Бишкек, , 16:41 — REGNUM Заработную плату в размере до 5 560 сомов (4 980 рублей) получают около 50 тысяч человек или 10,6% от общего числа жителей Киргизии, работающих на крупных и средних предприятиях, а также в частных и государственных компаниях. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

Большинство работников, а именно более 142 тысяч человек или 30,5% работников, зарабатывают в месяц от 5 560 до 11 125 сомов (от 4 980 до 9 960 рублей).

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Зарплату в размере от 11 125 до 18 540 сомов (от 9 960 до 16 590 рублей) имеют 130 тысяч человек или 27,9% работающих киргизстанцев.

А от 18 540 сомов до 55 620 сомов (от 16 590 до 49 790 рублей) — около 135 тысяч человек или 28,9% работников.

При этом лишь около 10 тысяч киргизстанцев или 2,1% от общего количества работников получают заработную плату, размер которой превышает 55 620 сомов (49 790 рублей).

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