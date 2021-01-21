Бишкек, , 12:10 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии рассказали о том, почему они выступают категорически против инициативы о снижении их зарплат до размера прожиточного минимума — то есть до 5,3 тысячи сомов (4,6 тысячи рублей), пишет «Kaktus.media».

По мнению парламентариев, депутатские зарплаты являются недостаточно высокими, а потому их следует не только не урезать, но и увеличить.

При этом они утверждают, что их зарплаты составляют около 35 тысяч сомов (30,2 тысячи сомов) отмечают, что «на эти деньги трудно содержать семью».

»Думаю, нереально. Наоборот, нужно изменить подход и поднять зарплаты госслужащих. Элементарно на пять тысяч прожить невозможно», — заявил депутат Нурбек Тотонов.

Отвечая на вопрос о том, как же в таком случае выживать пенсионерам, пенсии многих из которых значительно ниже прожиточного минимума, народный избранник сослался на то, что «пенсионерам установили столько, потому что государство в таком состоянии».

По словам парламентария Калдарбека Баймуратова, депутатские зарплаты нельзя снижать до прожиточного уровня потому, что тогда «учителя, врачи и активисты не смогут стать депутатами».

А когда ему возразили, что ведь учителя и врачи в Киргизии и так пытаются выжить на зарплаты, которые редко превышают прожиточный минимум, народный избранник заявил, что «они получают еще и какие-то другие деньги, а депутаты ничего не получают».

»Учителя, врачи, милиционеры, госслужащие берут какие-то деньги. У меня нет личного дохода, только зарплата, помогают друзья, помогает брат, этих денег не хватает, но что поделать», — резюмировал депутат Баймуратов.

Также следует отметить, что многие депутаты республиканского парламента затруднились назвать размер прожиточного минимума, установленного властями для жителей Киргизии.

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