Ашхабад, 6 февраля 2021, 11:12 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство в связи с некоторыми «недостатками» при организации работ на предприятиях министерства текстильной промышленности.
Об этом он заявил 5 февраля на рабочем совещании по развитию торгового комплекса, отреагировав на доклад министра текстильной промышленности Ресула Реджепова,сообщает государственное информационное агентство Туркмении «Туркменистан сегодня».
Читайте также: ООН помогает Туркмении модернизировать текстильные предприятия
Бердымухамедов также дал министру текстильной промышленности ряд поручений. В частности глава республики указал на необходимость уделять особое внимание соответствию международным стандартам качества и экологической безопасности производимых в стране текстильных изделий.
Читайте также: Туркмения хочет нарастить поставки текстиля в Россию
Также глава Туркмении отметил необходимость рекламно-информационной поддержки в целях более активного продвижения текстильной продукции за границей.
Читайте также: Туркмения планирует вдвое увеличить производство текстиля