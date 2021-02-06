Ашхабад, , 11:12 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство в связи с некоторыми «недостатками» при организации работ на предприятиях министерства текстильной промышленности.

Об этом он заявил 5 февраля на рабочем совещании по развитию торгового комплекса, отреагировав на доклад министра текстильной промышленности Ресула Реджепова,сообщает государственное информационное агентство Туркмении «Туркменистан сегодня».

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Бердымухамедов также дал министру текстильной промышленности ряд поручений. В частности глава республики указал на необходимость уделять особое внимание соответствию международным стандартам качества и экологической безопасности производимых в стране текстильных изделий.

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Также глава Туркмении отметил необходимость рекламно-информационной поддержки в целях более активного продвижения текстильной продукции за границей.

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