Ашхабад, , 12:16 — REGNUM За последние 25 лет в развитие текстильной промышленности Туркмении инвестировано $2 млрд, сообщает информационное агентство «Туркмения сегодня».

На сегодняшний день в текстильной отрасли работает 70 предприятий. Тринадцать комплексов введено в эксплуатацию с участием иностранных инвесторов. До 2025 года на развитие отрасли планируется направить $300 млн.

В ближайшие пять лет планируется реализовать 30 проектов в отрасли. Власти Туркмении рассчитывают, что это позволит увеличить производство товаров на 120%.

По официальным данным, около 80% текстиля в Туркмении идет на экспорт. По итогам января—ноября 2020 года объем экспорта составил $319 млн. Туркменский текстиль поставляется в Россию, Китай, Турцию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Украину и Казахстан.