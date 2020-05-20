Ашхабад, , 03:40 — REGNUM Представители торгово-промышленных палат Туркмении и России провели видеоконференцию, посвященную экспортным возможностям и импортным потребностям двух стран в текстильной промышленности. Об этом сообщила пресс-служба туркменского МИДа.

Участники переговоров обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Туркменией и Россией в сфере торговли и биржевой деятельности.

Также российские и туркменские делегаты обменялись мнениями по вопросам организации поставок текстильных товаров, пряжи и хлопчатобумажных изделий туркменского производства в Россию.